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Bursa’da kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

BURSA’da mangal yapmak için gittikleri ormanlık alanda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 kişi Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2022 Çarşamba 09:55
Bursa’da kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Olay dün saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesinde meydana geldi. Üçpınar Mahallesi ormanlık alana mangal yapmak için giden Veli K., Ahmet B., Ali K., Gökalp K. ve Yasemin K., yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Bir süre araçlarıyla geri dönmeye çalışan 5 arkadaş, başarılı olamayınca durumu Bursa Büyükşehir Belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleriyle yolu açarak yaklaşık 4 saat sonra mahsur kalan 5 kişiye ulaştı. Ekiplerin kumanya ve su verdiği 5 kişi, yolun açılmasıyla şehir merkezine gitti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKarKışMahsurMangalPiknik
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