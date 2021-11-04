BUSADER İSTANBUL ŞUBESİNDEN BÜYÜK KULÜPTE CUMHURİYET BALOSU

DİNÇER KARACALAR

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği İstanbul şubesi ( BUSADER İSTANBUL) Cumhuriyet’in 98. Yılını Büyük Kulüpte Cumhuriyet balosu düzenleyerek kutladı.

BUSADER İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Yasemin Yakut “Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamak üzere bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, bu buluşma ile hem ATA’mızdan miras aldığımız güzellikleri yaşatmak, hem de insan olmanın sorumluluğu gereği BUSADER İstanbul Şubesi olarak yardımlarımızı sürdürebilmek adına gösterdiğiniz çabalardan dolayı hepinize canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi gençlerin hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gece’de Prof. Dr. Armağan Coşkun Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirerek davetlilere muhteşem bir Türk Sanat Müziği konseri sundu. BUSADER İstanbul’un davetlileri arasında yer alan Yılmaz Morgül ve Ayfer Er seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile Busader İstanbul üyelerine unutulmayacak bir Cumhuriyet Balosu yaşattı.