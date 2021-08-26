Büyük Taarruz'un 99 yılında zafer için yürüdüler

Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'de Büyük Taarruz Zafer Haftası'nın 99. Yılı kutlama törenleri başladı. Geçen yıl pandemi süreci nedeniyle yapılamayan Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinliklerinin bu yılki bölümü Şuhut'ta bulunan Atatürk Evi ziyaretiyle başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, ellerinde meşalelerle Atatürk Evi'nden Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'na yürüdü.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Vekili Mehmet Keklik, Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP'li Burcu Köksal, MHP'li Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yaptığı konuşmada etkinliği farklı tarihlerde farklı şehirlerde vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini ve Büyük Taarruz'un izinde 25 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da, 27 Ağustos'ta Kütahya'da, 29 Ağustos'ta Uşak'ta ve 30 Ağustos'ta İzmir'de birlikte olacaklarını kaydetti. Zafer meşalesini gelecek kuşaklara gurur ve güvenle taşımak istediklerini kaydeden Özkan Yavuz, "Aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal'in şahsında bir kez daha anmak, bu vesile ile birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için sizleri, gerçekleştirecek tüm etkinliklerimize davet etmek istiyorum" dedi.

Daha sonra, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda katılımcı, Kurtuluş Savaşı destanının yazılığı zafer yolundan Kocatepe'ye yapılan yürüyüşte yer aldı. Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe'ye yapılan zafer yürüyüşü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri bandosunun çaldığı marşlar ile başladı. Yürüyüşte Kurtuluş Savaşı'nda Türk askerinin giydiği kıyafetlerden giyen askerler yürüyüşün en başında yerini alırken onları vatandaşlar takip etti. Yürüyüşe katılanları Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve il protokol üyeleri uğurladı. Atalarının izinden yaklaşık 13 kilometrelik bir yolu yürüyerek Kocatepe'ye ulaşmak isteyenlerin yürüyüşlerinin yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yürüyüşe her yaş grubundan katılım olurken, bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte yürüdü.