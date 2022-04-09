ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANI MEHMET BAYRAM’DAN TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK DAVRANIŞ 

Haber: Esra ASLANGİRAY

Çakıllı kasabasında belediye ekipleri ve hayvanseverlerle birlikte sokak köpeklerini yakalayarak Vize ilçesi Öztürkler kliniğine götürüldü. Kısırlaştırma işlemi ve hasta köpeklerin tedavisi yaptırılıyor. Bize bu imkanı sunan Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet BAYRAM’a yürekten teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki çoğu belediye sağlıklı bir şekilde kısırlaştırma yapmıyor, bakım evi kurulmuyor ve hayvan sayısı çoğaldıkça vatandaşlar şikayet talebinde bulunuyor. Bu yüzden sokak hayvanları barınaklara ve ormanlara terk ediliyor. Ne yazık ki bizim gibi can taşıdığını unutuyorlar ve dünyada en az bizim kadar yaşama haklarına sahipler.

Yaşatmak için kısırlaştırmak şart. Kısırlaştırma sayesinde sokak hayvanlarının sayısı azalabiliyor ve hayvanlar arasında bulaşıcı hastalık önleniyor ve kontrolsüz üremenin önüne geçiliyor.