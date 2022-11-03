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Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ve Ã§evresi, 20 bin metrekarelik hayalet aÄŸdan temizlendi

TARIM ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Denizlerin Terk EdilmiÅŸ Av AraÃ§larÄ±ndan Temizlenmesi' projesiyle, bugÃ¼n kadar yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda; Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, Bozcaada, GÃ¶kÃ§eada aÃ§Ä±klarÄ± ve Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n Marmara Denizi'ne aÃ§Ä±lan sahalarÄ±nda toplamda 20 bin metrekare hayalet aÄŸ toplandÄ±.

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 11:26
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ve Ã§evresi, 20 bin metrekarelik hayalet aÄŸdan temizlendi

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su ÃœrÃ¼nleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye genelinde 'Denizlerin TerkedilmiÅŸ Av AraÃ§larÄ±ndan Temizlenmesi' projesi uygulamaya konuldu. Proje ile su Ã¼rÃ¼nleri yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±, terk edilmiÅŸ av araÃ§larÄ±nÄ±n neden olduÄŸu kontrolsÃ¼z avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayÄ±plarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla da balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k faaliyetlerinin canlandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§landÄ±. Ã‡anakkale'de ise Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Su ÃœrÃ¼nleri Kontrol ekipleri ile Sahil GÃ¼venlik Ã‡anakkale Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±yla proje kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirildi. BugÃ¼ne kadar yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, Bozcaada, GÃ¶kÃ§eada aÃ§Ä±klarÄ± ve Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n Marmara Denizi'ne aÃ§Ä±lan sahalarÄ±nda toplamda 20 bin metrekare hayalet aÄŸ su altÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BugÃ¼n ise proje kapsamÄ±nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Sahil GÃ¼venliÄŸe baÄŸlÄ± dalgÄ±Ã§lar, Lapseki aÃ§Ä±klarÄ±nda hayalet aÄŸlarÄ± temizlemek iÃ§in denize daldÄ±. YapÄ±lan incelemelerde su altÄ±nda tespit edilen 350 metrekarelik hayalet aÄŸ, balonlarlaÂ su Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±p, Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait 'Kontrol 17' isimli su Ã¼rÃ¼nleri kontrol botuna alÄ±ndÄ±.

'41 LOKASYONDA DALIÅžLAR YAPILDI'

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi veren Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Erdem KaradaÄŸ, â€œDenizlerimizde balÄ±kÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n avcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± esnada bazen kaza ile denizlerimize aÄŸlar dÃ¼ÅŸebiliyor veya baÅŸka sebeplerden dolayÄ± kasÄ±tlÄ± olarak bÄ±rakÄ±labiliyor. Bu bÄ±rakÄ±lan aÄŸlar zamanla denizin dibindeki biyolojiye ciddi anlamda bozuyor, ekonomik kayÄ±plara sebep oluyor. AynÄ± zamanda o bÃ¶lgede ciddi anlamda bir Ã§evre kirliliÄŸine neden oluyor. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu Ã§erÃ§eveden bakarak denizlerdeki hayalet aÄŸlarÄ±n temizlenmesine yÃ¶nelik bir proje geliÅŸtirdi. Ä°l mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak biz de bu projeyi 2016, 2017, 2018 ve 2021 yÄ±llarÄ± iÃ§erisinde uyguladÄ±k. UyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu projede Ã¶zellikle Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±, adalarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§evresi ve Ã‡anakkale'nin Marmara Denizi'ne aÃ§Ä±lan sahalarÄ±nda toplamda 41 lokasyonda dalÄ±ÅŸlar yapÄ±ldÄ±. Bu dalÄ±ÅŸlar neticesinde 500 bin metrekarelik bir alanÄ±n taramasÄ± yapÄ±ldÄ±. Bu taranan alanlar iÃ§erisinde de denizden yaklaÅŸÄ±k olarak 20 bin metrekarelik bir hayalet aÄŸ Ã§Ä±kardÄ±k. AynÄ± zamanda 2 bin de ahtapot tuzaÄŸÄ± dediÄŸimiz av malzemesi Ã§Ä±kararak, bu projeyi devam ettirdik. Projemiz bu yÄ±l da devam ediyor" dedi.

KaradaÄŸ, "BalÄ±kÃ§Ä±larÄ±mÄ±zdan bir ricamÄ±z olacak" diyerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Herhangi bir ÅŸekilde aÄŸlarÄ± denize dÃ¼ÅŸebilir veya kaza ile kopabilir, avcÄ±lÄ±k esnasÄ±nda kendi aÄŸlarÄ±na takÄ±lan 'hayalet aÄŸlarÄ±' gÃ¶rebilirler. Bu noktada il, ilÃ§e mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimize haber verirlerse biz orada da Ã§alÄ±ÅŸma yaparak buradaki hayalet aÄŸlarÄ± temizleriz."

Sahil GÃ¼venlik Ã‡anakkale Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡anakkale Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Su ÃœrÃ¼nleri Kontrol ekiplerince tespit edilen hayalet aÄŸlarÄ±n temizlenme faaliyetlerine koordineli olarak devam edilecek.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarÄ±m Ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k Ve Su ÃœrÃ¼nleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Ã‡anakkaleDenizAÄŸHayalet AÄŸ
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