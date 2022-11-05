Ã‡anakkale'de boÄŸaz trafiÄŸine 'sis' engeli

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkisini artÄ±ran yoÄŸun sis, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden oldu. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle boÄŸaz trafiÄŸi, Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ transit gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±. Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± Gemi Trafik Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, kuzey ve gÃ¼neyden giriÅŸ yapacak gemi kaptanlarÄ±nÄ± telsizle uyararak, boÄŸaz trafiÄŸinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Duyurunun ardÄ±ndan gemiler, Marmara ve Ege giriÅŸindeki demir bÃ¶lgelerinde beklemeye baÅŸladÄ±. Ã–te yandan, boÄŸaz hattÄ±ndaki feribot seferleri devam ediyor.

LAPSEKÄ°-GELÄ°BOLU FERÄ°BOT SEFERLERÄ° Ä°PTAL

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkisini artÄ±ran sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu hattÄ±ndaki feribot seferleri, geÃ§ici olarak durduruldu.