Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 15
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLÄ°N
21,26
EURO
18,52
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de VakÄ±f taÅŸÄ±nmazlarÄ± kiraya verilecek
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de VakÄ±f...
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 100 adet S plakayÄ± kiraya verecek
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 100...
PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire satÄ±ÅŸÄ±
PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire...

Ã‡anakkale'de boÄŸaz trafiÄŸine 'sis' engeli

Ã‡ANAKKALE'de gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkisini artÄ±ran yoÄŸun sis nedeniyle boÄŸaz trafiÄŸi, Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ transit gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±.

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 10:04
Ã‡anakkale'de boÄŸaz trafiÄŸine 'sis' engeli

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkisini artÄ±ran yoÄŸun sis, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden oldu. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle boÄŸaz trafiÄŸi, Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ transit gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±. Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± Gemi Trafik Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, kuzey ve gÃ¼neyden giriÅŸ yapacak gemi kaptanlarÄ±nÄ± telsizle uyararak, boÄŸaz trafiÄŸinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Duyurunun ardÄ±ndan gemiler, Marmara ve Ege giriÅŸindeki demir bÃ¶lgelerinde beklemeye baÅŸladÄ±. Ã–te yandan, boÄŸaz hattÄ±ndaki feribot seferleri devam ediyor.

LAPSEKÄ°-GELÄ°BOLU FERÄ°BOT SEFERLERÄ° Ä°PTAL

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkisini artÄ±ran sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu hattÄ±ndaki feribot seferleri, geÃ§ici olarak durduruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±TrafikSis
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Fabrika yangÄ±nÄ± sonrasÄ± 'kalÄ±cÄ± kirleticiler' uyarÄ±sÄ±
Fabrika yangÄ±nÄ± sonrasÄ± 'kalÄ±cÄ± kirleticiler' uyarÄ±sÄ±
KADES'e 4X4'lÃ¼k destek
KADES'e 4X4'lÃ¼k destek
KarÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§en otomobil, halk otobÃ¼sÃ¼ ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 5 yaralÄ±
KarÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§en otomobil, halk otobÃ¼sÃ¼ ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 5 yaralÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans