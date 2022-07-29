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Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, iddiaya göre yazlık sitelerin olduğu alanda çocukların torpil atması sonucu çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle önce anız ve içerisinde bulunan saman balyalarına ardından ise makilik alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu söndürüldü. 

29 Temmuz 2022 Cuma 02:21
Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü

Yangın, 21.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır Mahallesi'ndeki yazlık sitelerin olduğu alanda çıktı. İddiaya göre, çocukların torpil atması sonucu anızda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, anızın içerisindeki saman balyalarına, daha sonra da makilik alana sıçradı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleOtSamanMakilikAğaçYangınItfaiyeGeliboluBolayır Mahallesi
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