Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1437.46
ALTIN
480.69
DOLAR
8.6183
STERLİN
11.9318
EURO
10.1122
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...

Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gözetleme ve keşif görevi yapan insansız helikopter, ormanlık alana düştü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:38
0 Okunma
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hizmet alımıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde konuşlandırılan insansız helikopter, saat 18.15 sıralarında gözetleme uçuşu yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çanakkale merkez ilçeye bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki ormanlık alana düşen helikopter nedeniyle çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede jandarma ve orman ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından insansız helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılarak, traktör ile Dardanos'taki yangın yönetim merkezine getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleHelikopterKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı
Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı
Artvin’de heyelanla kapanan tüneller açıldı
Artvin’de heyelanla kapanan tüneller açıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans