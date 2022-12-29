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Çanakkale’de EYT’liler sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu

29 Aralık 2022 Perşembe 11:01
Çanakkale’de EYT’liler sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesi hakkında yaptığı açıklama sonrası Çanakkale’de vatandaşlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Beştepe’de yapılan toplantı sonrası açıklama yaparak düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını söyledi. Bunun üzerine Çanakkale’de bugün EYT’den yararlanacak vatandaşlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıraya girdiğini söyleyen Ahmet Tutuk, "EYT bana yaklaşık 11 yıl önce vurmuştu. Şu anda yeni kanundan yararlanıp inşallah emekli olacağız. Ben daha önce evraklarımı hazırlamıştım. Sadece askerlik borçlanmasını ödemek için geldim. Geri kalan evraklarım zaten hazırdı. Sadece kağıt teslim edip, yasanın kanunlaşmasını bekleyeceğim" dedi.

Aydın Benli (50) ise "Yasamız çok şükür çıktı. 23 yıllık bir mağduriyet dün sonlandı. Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine mutlu haberi aldık. İlk emekli maaşımla ailemle yemeğe çıkacağım" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleEYTlilerSgk
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