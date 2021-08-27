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Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı

Çankaya Belediye Başkanlığından Ekonomik ömrünü doldurmuş araç satışı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Ağustos 2021 Cuma 12:16
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Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;

Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 20 araç ve 8 iş makinası satışa çıkarıldı.

İhale, 7 Eylül 2021 günü saat:14.00’te Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat 9 Kızılay/Ankara adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacak.

Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Çankaya Belediye BaşkanlığıAraç SatışıBASIN İLAN KURUMUYeni Çağrı
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