Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.175,51
ALTIN
923,67
DOLAR
14,85
STERLİN
19,53
EURO
16,28
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
Piri Reis Üniversitesi 51 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 51...
Kocaeli'de 22 adet daire satışa çıktı
Kocaeli'de 22 adet daire...
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...

Çantasından sahte 416 bin lira çıktı, 'Haberim yoktu' dedi

ADANA’da polisin şüphe üzerine durduğu otobüste yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin (59) çantasından 1482 adet 200 liralık, 1202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Gözaltına alınan Nezir E.'nin ifadesinde, “Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Mart 2022 Pazartesi 10:01
Çantasından sahte 416 bin lira çıktı, 'Haberim yoktu' dedi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, İstanbul’dan Adana’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin çantasından 1482 adet 200 liralık, 1202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Toplamda 416 bin 600 lira olan sahte para incelenmek üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nezir E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsiyle cezalandırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSahte ParaPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
Erzurum'da 'buz kırma timi'ne ihbar yağıyor
Erzurum'da 'buz kırma timi'ne ihbar yağıyor
ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ
ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans