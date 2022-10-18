Cezaevindeki Ã–zlem'in yÃ¶nettiÄŸi suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne dava

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, KeÃ§iÃ¶ren ilÃ§esinde silah ve uyuÅŸturucu ticareti yapan bir grubun birÃ§ok olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve silah zoruyla Ã§evredekilere korku saldÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ihbarlar Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Adem AyyÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik teknik ve fiziki takip baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan takiple Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ankara merkezli birÃ§ok ilde silah ve uyuÅŸturucu ticareti ileÂ aÃ§tÄ±klarÄ± sahte hesaplarla fuhuÅŸ vaadiyle birÃ§ok kiÅŸiyi dolandÄ±rdÄ±klarÄ± belirlendi. LiderliÄŸini baÅŸka bir suÃ§tan tutuklu bulunan Ã–zlem D.â€™nin yaptÄ±ÄŸÄ± saptanan Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonda 17 kiÅŸi yakalandÄ±; 15 ruhsatsÄ±z silah, 2 pompalÄ± av tÃ¼feÄŸi ile Ã§ok sayÄ±da fiÅŸek, 1 kilo 745 gram kokain ve yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi. SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 3â€™Ã¼ tutuklanÄ±rken, 14 kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

SORUÅžTURMA TAMAMLANDI

YÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlanarak 17 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenlendi. Ä°ddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n liderliÄŸini baÅŸka suÃ§tan tutuklu Ã–zlem D.â€™nin yaptÄ±ÄŸÄ±, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n uyuÅŸturucuÂ ve silah ticareti kanadÄ±nÄ±n yÃ¶neticisinin Mehmet Ali G., fuhuÅŸ vaadiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k kanadÄ±nÄ± yÃ¶netenin ise Ahmet Eren V. olduÄŸu belirtildi. Ã–rgÃ¼t lideri Ã–zlem D.â€™nin tÃ¼m Ã¼yelerle birebir ve sÃ¼rekli irtibatÄ± bulunmasa da Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticileriÂ vasÄ±tasÄ±yla irtibat saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, uyuÅŸturucu ve silah ticareti konusunda ÅŸÃ¼phelileri yÃ¶nlendirdiÄŸiÂ aktarÄ±ldÄ±. Ã–rgÃ¼tte, Ã¶rgÃ¼t liderine ve lider yardÄ±mcÄ±larÄ±na mutlak bir baÄŸlÄ±lÄ±k ve itaatin bulunduÄŸu, verilen talimatlara harfiyen uyulduÄŸu, uyulmamasÄ± durumunda Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin silah kullanmaktan Ã§ekinmedikleri belirtildi.

REFERANSLA SATIÅž

Ä°ddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± silah ticaretine verdiÄŸi, tanÄ±madÄ±klarÄ± kiÅŸilere silah satÄ±ÅŸÄ± yapma konusunda tedirgin davrandÄ±klarÄ±, tanÄ±dÄ±klarÄ± ya da Ã¶rgÃ¼t elemanlarÄ±nÄ±n referansÄ± ile gelen kiÅŸilere uyuÅŸturucu madde ve silah satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± belirtildi. AyrÄ±cÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gizliliÄŸe aÅŸÄ±rÄ± Ã¶nem verdiÄŸi aktarÄ±larak, suÃ§ iÅŸleme konusunda oldukÃ§a profesyonel olduklarÄ± ve Ã§ok kez polis tarafÄ±ndan haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan polisiye tedbirler konusunda oldukÃ§a duyarlÄ± olduklarÄ±, silah ve uyuÅŸturucu ticareti konusunda yapacaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri mecbur olmadÄ±klarÄ± sÃ¼rece internet tabanlÄ± uygulamalar Ã¼zerinden veya yÃ¼z yÃ¼ze yaptÄ±klarÄ± belirtildi.

Ä°ddianamede, genellikle Ä°stanbulâ€™dan alÄ±nan silahlarÄ±n farklÄ± yerlerdeki adreslerde saklandÄ±ÄŸÄ±, polis kontrolÃ¼ne takÄ±lmamak iÃ§in silah ve uyuÅŸturucuyu da bir telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Tayfur T. tarafÄ±ndan bu kuruma ait araÃ§la taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n, Ã¼yelerine gÃ¼venilir mÃ¼ÅŸteri bulma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hediye olarak silah verdiÄŸi, ayrÄ±ca baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± diÄŸer suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerine, kendileriyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in silah ve araÃ§ hediye etme konusunda vaatlerde bulunduklarÄ± kaydedildi.

130'AR YILA HAPÄ°S TALEBÄ°

Ankaraâ€™da silahla iÅŸlenen suÃ§larÄ±n artmasÄ±nda ve asayiÅŸin bozulmasÄ±nda etkin rolleri olduÄŸu belirlenen Ã¶rgÃ¼t lideri Ã–zlem D. ile Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin 'suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurmaâ€™, â€˜uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde ticareti yapma veya saÄŸlamaâ€™, â€˜izinsiz olarak ateÅŸli silah ve mermileri Ã¼lkeye sokma, imal etme, nakletme ve satmaâ€™ suÃ§larÄ±ndan 130'ar yÄ±la kadar, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin ise karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± olaylara gÃ¶re deÄŸiÅŸen yÄ±llardan hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. Ä°ddianame Ankara 3â€™ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 17 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.