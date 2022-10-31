CHP Ã‡erkeÅŸ Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na saldÄ±ran ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n Ã‡erkeÅŸ ilÃ§esinde CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunun bulunduÄŸu binaya cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 22.00 sÄ±ralarÄ±ndaÂ yanÄ±cÄ± madde atÄ±larak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ã‡Ä±kan yangÄ±n, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rkenÂ polis ekipleri, saldÄ±rÄ±yla ilgili 1 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â ÅžÃ¼pheli polisteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼pheli, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak, cezaevine gÃ¶nderildi.
Ã‡ankÄ±rÄ± ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ã‡erkeÅŸ ilÃ§emizde, bir siyasi partinin ilÃ§e baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na yanÄ±cÄ± madde atÄ±lmak suretiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n farklÄ± suÃ§lardan sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ± olan ÅŸÃ¼phelisi, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.Â
DHA