Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1400.84
ALTIN
500.78
DOLAR
8.8826
STERLİN
12.0392
EURO
10.3140
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik...
Bafra Belediyesi Memur Alımı Yapıyor
Bafra Belediyesi Memur Alımı...
Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak
Final Üniversitesi, öğretim elemanı...

Çıralı'da 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu

ANTALYA'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde son yuvanın da açılmasıyla 2021 yılı caretta caretta sezonu kapandı. Bu yıl 124 yuvadan 3 bin 24 yavru caretta caretta, denizle buluşarak zorlu yolculuğuna çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:06
0 Okunma
Çıralı'da 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasındaki caretta carettalar, deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde bu yıl 124 yuvada belirlendi. Yuvalama sezonunun sona erdiği Çıralı'da, bu sezon 124 yuvada 9 bine yakın yumurta tespit edildi, bunlardan çıkan 3 bin 24 canlı caretta caretta denizle buluşmayı başardı.

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "2021 sezonu deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmalarını bugün tamamlamış bulunmaktayız. En son yuvamızı, hep beraber açtık. 20 canlı deniz kaplumbağası yavrusu denize giderken, 23 erken embriyo, 9 geç embriyo, 2 dölsüz yumurta bulunmaktaydı. 2021 yılında sahilimizde 124 yuvamız oluştu. Bu yuvalardan 9 bin civarında yumurta çıktı. Bunların 3 bin 24 tanesi denize canlı olarak gitti. Bu yıl güzel bir sezon geçirdik. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne, Kemer Belediyesi'ne, bize destek veren kurum ve kuruluşlara, jandarmamıza, güvenlik kuvvetlerimizin hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah 2022 sezonunda tekrar görüşmek dileğiyle" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemerÇıralıCaretta Caretta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dron ile takibe alınan araçta metamfetamin ele geçirildi
Dron ile takibe alınan araçta metamfetamin ele geçirildi
Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu
Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu
Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans