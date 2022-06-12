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Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda da planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
12 Haziran 2022 Pazar 12:02
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi

(Tekirdağ), (DHA)


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya'ya yağış uyarısının ardından Çorlu'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağışta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, rögarlar taştı. Göle dönen Atatürk Bulvarı'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kapalı duraklara sığındı. Belediye ekipleri de su tahliye çalışması yaptı Sağanak nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.(DHA)

DHA

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Çorluda Sağanak Eğitim Uçuşları Iptal EdildiYeni Çağrı
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