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Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, narkotik köpek 'Larissa'nın da kullanıldığı 'Baret' adlı operasyonda, bebek beşiğine gizlenen uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi, 11 şüpheli ise gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2022 Salı 17:07
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 'Baret' adı verilen operasyonu düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği ve 250 polisin katıldığı operasyonu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak yönetti. Giriş ve çıkışlarının tutulduğu mahallede belirlenen 14 adreste, narkotik köpek 'Larissa'nın da kullanıldığı aramalarda; bebek beşiğine gizlenen 40 gram bonzai, 16 uyuşturucu hap, 1150 lira ile 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇorluBaret OperasyonuNarkotikUyuşturucuPolisOperasyon
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