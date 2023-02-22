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Çorum'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Çorum'da arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

22 Şubat 2023 Çarşamba 11:21
Çorum'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi'ndeki boş arsada Burak İ. (24), Osman E.B. ve Mücahit G. arasında bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Burak İ, pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Burak İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Burak İ'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayın ardından Burak İ'ye ait hafif ticari araçla kaçan Osman E.B. ve Mücahit G'yi kısa sürede yakaladı. 
Araçta yapılan aramada cinayette kullanıldığı tahmin edilen pompalı tüfek ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇorumGülabibey MahallesiCinayet
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