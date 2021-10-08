Damda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan arkadaşının evinde kalan Murat Polat, gece uyumak için dama çıktı. Damda uyuduğu sırada silah sesine uyanan Polat, sokağa baktığı sırada husumetlileri Agit Ç. ve İbrahim Ç.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Polat, boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini ve Polat'ın yardım sesini duyan ev sakinleri, genci kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yakınları tarafından özel araçla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde sokakta 10'dan fazla boş mermi kovanı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, saldırganların yakalanması çalışma başlattı.