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Datça'da 4.9 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde derem meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:41
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Datça'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 04.39'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde derem meydana geldiğini duyurdu. Denizde Datça'ya 37.68 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, ilçe merkezi ile çevresinde hissedildi. Yerin 16.37 kilometre derinliğinde oluşan deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 7.2 kilometre olarak kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziMuğlaDatçaDeprem
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