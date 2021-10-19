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Datça'da fırtınada kuma saplanan tekne, 5 gün sonra çıkarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2021 Salı 15:46
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Datça'da fırtınada kuma saplanan tekne, 5 gün sonra çıkarıldı

MUĞLA - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, fırtınada beton rıhtıma çarparak batan ve dalgalarla açığa sürüklenip, kuma saplanan ahşap tekne, 5 gün süren çalışmalar sonucu denizden çıkarıldı.

Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'nda demirli, Can Akkuş'a (40) ait, 9,5 metre uzunluğundaki 'Nefesim-Datça' isimli tekne, 15 Ekim sabahı meydana gelen fırtınada, beton rıhtıma çarparak parçalandı. Su da alan ahşap tekne, kuma saplandı. Tekneyi kurtarma çalışmalarına ilk günden itibaren başlandı. Karadan iş makineleri, vinç ve kepçe ile yapılan çalışmalar, zincirlerin kopması nedeniyle sonuçsuz kalınca tekne de balon ve varillerle yüzdürülmeye çalışıldı. Tekneyi yüzdürerek karaya çıkarmak da mümkün olmayınca devreye dalgıç teknesi alındı. Dalgıç teknesiyle 1 gün boyunca kompresörle teknedeki kumun tahliyesi yapıldı. Kumun tahliyesinin ardından kısmen yüzdürülen tekne, bugün öğle saatlerinde bulunduğu yerden çekilerek kıyıya getirildi. Rıhtıma yanaştırılan tekne, daha sonra vinçle kamyona alınıp, onarım için Karaköy Balıkçı Barınağı'na götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DatçaFırtınaTekne
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