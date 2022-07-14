Datça’daki orman yangınında 2’nci gün

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

2 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tedbir amacıyla Datça- Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye Mahallesi’nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verdi.

GECE GÖRÜŞE SAHİP HELİKOPTERLER KULLANILDI

Dün gece bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangına gece görüşe sahip 2 helikopterin de katıldığını açıkladı. Bakan Kirişçi, ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğunu belirtti.

Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgar etkisini azaltırken, tek nokta olan Kızılbük mevkisinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI İLE DENİZDE TEDBİR; ASKERLER NÖBETTE



Datça yangınına müdahale devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, alevlere ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığını belirtip, 10 uçak ve 20 helikopterle havadan; 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 61 iş makinesi ve 1596 personelle karadan mücadele edildiğini kaydetti. Havadan müdahale sırasında denizden su alımı yapan helikopterler ve uçaklar için Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgede tedbir aldı.



Öte yandan jandarma komando ekipleri ise tahliye edilen evlerin önünde nöbet tuttu.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin saat 12.30 sıralarında Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın açıklaması yapması bekleniyor.

DATÇA'DAKİ YANGINA ANKARA'DAN ANLIK TAKİP



Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmasında; 10 uçak, 3 idari helikopter, 17 su atar helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 21 su tankeri, 61 iş makinesi, 6 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve 1596 personel görev yapıyor. Ekiplerin sevk ve idaresi ise Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılıyor. Merkezdeki 20 kişilik ekip, yangın bölgesindeki ekip ve araçları harita üzerinden görüntüleyip, gerekli koordinasyonu sağlıyor. Bölgeden gelen kamera ve uydu görüntülerini de inceleyen ekip, insansız hava aracı (İHA) görüntüleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını da değerlendiriyor.

KONTROL ALTINA ALINDI



Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bölgede basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alevlerin kontrol altına alındığını belirtip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.