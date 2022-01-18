Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,085.76
ALTIN
788.81
DOLAR
13.50
STERLİN
18.43
EURO
15.42
Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak
Özel hastane ruhsatı ihaleyle...
Bismil’de taksi plakaları kiraya verilecek
Bismil’de taksi plakaları kiraya...
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel...
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını kiraya verecek
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal...

DEAŞ soruşturmasında Ankara merkezli 24 ilde 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 24 ilde yürütülen soruşturmada 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2022 Salı 09:58
0 Okunma
DEAŞ soruşturmasında Ankara merkezli 24 ilde 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalarda 64 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarıyla Türkiye'de ikamet eden ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, 'infak', 'tevhide çağrı', 'kefaret', 'Suriye için', 'medrese infak yardımı', 'esir bacılar için yardım', 'darul erkam' açıklamalarıyla, örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımda bulundukları belirlendi. DEAŞ silahlı terör örgütüne, maddi kaynak sağlayarak 'terörizmin finansmanı' suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verildi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDEAŞTerörörgütOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı
Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı
Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans