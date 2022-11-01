DEAÅžâ€™Ä±n sÃ¶zde istihbaratÃ§Ä±sÄ±, Adana'da yakalandÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele (TEM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), daha Ã¶nce Suriyeâ€™de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž saflarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren M.S.â€™nin, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ã¼lkeye girdiÄŸini tespit etti. PolisÂ ekipleri, M.S.â€™yi YÃ¼reÄŸir ilÃ§esinde saklandÄ±ÄŸÄ± adrese dÃ¼zenlenen operasyonla yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. M.S.'nin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kamplarÄ±nda eÄŸitim aldÄ±ktan sonra sÃ¶zde istihbaratÃ§Ä± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Ã–te yandan M.S.â€™nin kardeÅŸinin, DEAÅžâ€™a katÄ±lanlara ideolojik eÄŸitim verdiÄŸi, Ã¶nceki yÄ±llarda YPG ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen M.S., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§eÂ tutuklandÄ±.