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DEAÅžâ€™Ä±n sÃ¶zde istihbaratÃ§Ä±sÄ±, Adana'da yakalandÄ±

Suriyeâ€™de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž kamplarÄ±nda eÄŸitim alÄ±p, sÃ¶zdeÂ istihbaratÃ§Ä±Â olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ saptanan M.S. (25), Adanaâ€™da operasyonla yakalandÄ±. M.S.'nin kardeÅŸinin iseÂ Ã¶rgÃ¼te katÄ±lanlaraÂ ideolojik eÄŸitim verdiÄŸi, Ã¶nceki yÄ±llarda YPG ile girdiÄŸiÂ Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 10:18
DEAÅžâ€™Ä±n sÃ¶zde istihbaratÃ§Ä±sÄ±, Adana'da yakalandÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele (TEM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), daha Ã¶nce Suriyeâ€™de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž saflarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren M.S.â€™nin, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ã¼lkeye girdiÄŸini tespit etti. PolisÂ ekipleri, M.S.â€™yi YÃ¼reÄŸir ilÃ§esinde saklandÄ±ÄŸÄ± adrese dÃ¼zenlenen operasyonla yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. M.S.'nin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kamplarÄ±nda eÄŸitim aldÄ±ktan sonra sÃ¶zde istihbaratÃ§Ä± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Ã–te yandan M.S.â€™nin kardeÅŸinin, DEAÅžâ€™a katÄ±lanlara ideolojik eÄŸitim verdiÄŸi, Ã¶nceki yÄ±llarda YPG ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen M.S., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§eÂ tutuklandÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DEAÅžTerÃ¶rÃ¶rgÃ¼tSuriyeAdana
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