Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.573,51
ALTIN
979,85
DOLAR
16,46
STERLİN
20,82
EURO
17,70
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli...
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı...
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
Flaş Haber
MSB: 1 asker şehit oldu
Kapat

Denizde ceset bulundu

BARTIN'da sahildeki kayalıkların yakınında, suda Çağlar Aydoğan'ın (29) cesedi bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2022 Perşembe 12:33
Denizde ceset bulundu

Güzelcehisar sahilinde sabah saatlerinde lav sütunlarının olduğu bölümdeki yürüyüş yolunda gezen Tolga Kaplan, denizde, kayalıkların yakınında ceset gördü. Kaplan, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, sudan çıkarıldı. Ekipler, üzerinde kıyafet ve sırt çantası olan cesedin Çağlar Aydoğan'a ait olduğunu belirledi. Cesette darp ve yara izine ise rastlanmadı.Denizde boğulduğu düşünülen Aydoğan'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınDenizCesetÇağlar Aydoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti
Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti
Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu 
Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans