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Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Eylül 2021 Pazar 13:09
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Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Denizli, Pamukkale, Karahayıt köyü, 202 ada, 6 parsel sayılı 26.267,55 m²'lik tapuda "tarla" vasıflı taşınmaz, Denizli 3. Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulüyle satılacak.

Tarla 2.101.404 TL. kıymeti ile satışa sunulacak.

26 Ekim 2021 günü saat 11.00-11.05 arasında Denizli Adliyesi Zemin Kat Protokol Girişi 2 nolu odanın yanında düzenlenecek ihale ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkaleTarlaYeni ÇağrıKarahayıt
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