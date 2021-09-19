Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Denizli, Pamukkale, Karahayıt köyü, 202 ada, 6 parsel sayılı 26.267,55 m²'lik tapuda "tarla" vasıflı taşınmaz, Denizli 3. Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulüyle satılacak.
Tarla 2.101.404 TL. kıymeti ile satışa sunulacak.
26 Ekim 2021 günü saat 11.00-11.05 arasında Denizli Adliyesi Zemin Kat Protokol Girişi 2 nolu odanın yanında düzenlenecek ihale ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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