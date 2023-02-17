Deprem bölgesine havadan yardım sürüyor

"Asrın felaketinin" ardından çok sayıda binanın hasar gördüğü Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerine ekiplerin yardımları aralıksız devam ediyor.

Yardım malzemeleri, daha hızlı götürülmesi amacıyla askeri helikopterlerce havadan taşınıyor.

Helikopterle 9 günde 71 ton yardım malzemesi taşınırken, 219 çadır da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yaralıların tahliyesi ve bölgedeki vatandaşların güvenli bölgelere götürülmesi işleri ile arama kurtarma ekiplerinin sevki de helikopterler tarafından gerçekleştiriliyor.

78 sorti gerçekleştiren helikopterler, ilçe merkezlerine uzak mahallelere de yardımları ulaştırdı.