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Depremden kurtardığı eşyaları yangında kül oldu

DÜZCE’de, depremde ağır hasar gören evden kurtarılan eşyaların konulduğu depoda yangın çıktı. Eşyaların kül olduğu yangında 3 kişi de dumandan etkilendi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 00:29
Depremden kurtardığı eşyaları yangında kül oldu

Olay saat 22.30 sıralarında Gürcüçiftlik köyünde meydana geldi. Emrullak Küçükdişli’nin evi 23 Kasım’da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. Evinin yanında kurulan konteynerde kalan Küçükdişli ailesi, evden çıkardıkları eşyayı da depoya koydu. Depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına müdahale etmeye çalışan 3 kişi de dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti. Yangın söndürülürken, depoda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceDepremçadırEşyaYangın
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