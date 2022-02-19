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Dere yatağında erkek cesedi bulundu 

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde R.Ç. adlı erkeğin derede cesedi bulundu. R.Ç.’nin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Şubat 2022 Cumartesi 13:24
Dere yatağında erkek cesedi bulundu 

Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi’nde sabah saatlerinde Kiraz ve Çuhane derelerinin kesiştiği noktada su üzerindeki kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin R.Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Sedye üzerine konulan ceset, vinçle yola çıkarıldı. Bu sırada az sayıda kişi, ekiplerin çalışmasını izledi.

Ceset morga götürülürken, R.Ç.’nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliBaşiskeleDereDere YatağıCeset
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