Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.529,26
ALTIN
971,14
DOLAR
16,58
STERLİN
20,40
EURO
17,58
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme...
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B Programcı alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B...

Dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

DÜZCE’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi’ne 2 kişinin düştüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Haziran 2022 Salı 08:47
Dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Olay saat 22.30 sıralarında Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Düzce’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi’ne iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İtfaiye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, 2 kişinin sürüklenme ihtimaline karşı Asar Deresi ile Melen Çayı’nın birleştiği yer olan Yeni Taşköprü Köyü mevkisinde arama çalışması başlatıldı. Ekipler su debisinin yüksek olması nedeniyle Melen Çayı etrafında suyun daha az olduğu yerler ile çalılıklar arasında da arama yaptı. Ayrıca Melen çayına karşıdan karşıya tel çekerek biriktirme yapan ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, "Çay Mahallesi mevkisinden 2 kişinin suya düştüğünü görmüşler o şekilde ekiplere ihbar gelmiş” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceYağmurYağışAsar DeresiKayıpArama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı
Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı
Balıkesir'de plajlara engelli rampaları yerleştirildi
Balıkesir'de plajlara engelli rampaları yerleştirildi
Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker, karşı şeride geçti
Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker, karşı şeride geçti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans