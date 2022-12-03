Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65
BDDK 165 meslek personeli alacak
BDDK 165 meslek personeli...
Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 Sözleşmeli Personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar hakkında duyuru
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar...
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...

Direğe çarpan otomobil, 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü

TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinde Mertcan Tıkız’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Yaralanan Tıkız, hastanede tedaviye alındı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 11:31
Direğe çarpan otomobil, 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü

Kaza, gece saatlerinde Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi’nde meydana geldi. Mertcan Tıkız yönetimindeki 54 GC 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki demir elektrik direğine çarpıp, 5 metre yükseklikten 2 katlı evin bahçesine düştü. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Tıkız yaralandı.

Evde yaşayanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Mertcan Tıkız, ilk müdahalesinin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tıkız’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik şirketi tarafından yapılan onarım çalışmalarının ardından ilçeye yeniden elektrik verildi. Ters dönen otomobil ise belediyeye ait iş makinesiyle kaza yerinden kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliÇemişgezekOtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay’da 'Kökünü kurutma' operasyonunda 97 kişi tutuklandı
Hatay’da 'Kökünü kurutma' operasyonunda 97 kişi tutuklandı
Engelli dalgıç, su altını keşfediyor
Engelli dalgıç, su altını keşfediyor
Düzce’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Düzce’de 4.1 büyüklüğünde deprem
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans