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Direksiyon baÅŸÄ±nda kalp krizi geÃ§irip hayatÄ±nÄ± kaybetti

KARABÃœK'te, Remzi GÃ¶kdoÄŸan (58) otomobiliyle seyir halinde olduÄŸu sÄ±rada kalp krizi geÃ§irdi. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan GÃ¶kdoÄŸan, yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â 

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 01:48
Direksiyon baÅŸÄ±nda kalp krizi geÃ§irip hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, Belen Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi GÃ¶kdoÄŸan, yÃ¶netimindeki 54 AHH 211 plakalÄ± otomobille seyir halinde olduÄŸu sÄ±rada iddiaya gÃ¶re kalp krizi geÃ§irdi. GÃ¶kdoÄŸan'Ä±n direksiyon baÅŸÄ±nda fenalaÅŸmasÄ± sonucu kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, refÃ¼je Ã§arptÄ±ktan sonra durdu. GÃ¶kdoÄŸan'Ä± direksiyon baÅŸÄ±nda baygÄ±n halde gÃ¶ren Ã§evredeki vatandaÅŸlar, durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, kalp krizi geÃ§irdiÄŸi tespit edilen GÃ¶kdoÄŸan'a ilk mÃ¼dahaleyi olay yerinde yaptÄ±ktan sonra KarabÃ¼k Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Burada tedavi altÄ±na alÄ±nan GÃ¶kdoÄŸan, yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarabÃ¼kOtomobilSÃ¼rÃ¼cÃ¼Remzi GÃ¶kdoÄŸanKalp KriziVefat
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