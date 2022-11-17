Direksiyon baÅŸÄ±nda kalp krizi geÃ§irip hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, Belen Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi GÃ¶kdoÄŸan, yÃ¶netimindeki 54 AHH 211 plakalÄ± otomobille seyir halinde olduÄŸu sÄ±rada iddiaya gÃ¶re kalp krizi geÃ§irdi. GÃ¶kdoÄŸan'Ä±n direksiyon baÅŸÄ±nda fenalaÅŸmasÄ± sonucu kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, refÃ¼je Ã§arptÄ±ktan sonra durdu. GÃ¶kdoÄŸan'Ä± direksiyon baÅŸÄ±nda baygÄ±n halde gÃ¶ren Ã§evredeki vatandaÅŸlar, durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, kalp krizi geÃ§irdiÄŸi tespit edilen GÃ¶kdoÄŸan'a ilk mÃ¼dahaleyi olay yerinde yaptÄ±ktan sonra KarabÃ¼k Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Burada tedavi altÄ±na alÄ±nan GÃ¶kdoÄŸan, yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â