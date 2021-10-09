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Diyarbakır'da 200 polisle uyuşturucu denetimi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 noktada uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2021 Cumartesi 16:53
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Diyarbakır'da 200 polisle uyuşturucu denetimi

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' kapsamında 200 personelle, dün akşam saatlerinde zırhlı araçların da desteğiyle denetim yaptı. Aralarında terör, narkotik ve asayiş polislerinin olduğu ekipler, 14 sokak ve caddede kontrol noktası oluşturdu. Denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki polislere narkotik köpeği Şhadow da kullanıldı. Ekiplerin gece yarısına kadar sürdürdüğü uygulamada 1441 kişinin üst araması ile GBT sorgusu yapıldı. 529 otomobilinde arandığı uygulamada 15 umuma açık iş yeri ve 4 eğlence mekanında denetimler gerçekleşti. Kontrollerde polisin dikkati sayesinde şüpheli hareketlerde bulunan ve haklarında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ile bulundurma' suçlarından aranması olan 4 kişi de yakalandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırYenişehirPolisNarkotikUyuşturucuOperasyon
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