Diyarbakır'da depremzedeler hasarlı evlerinden eşyalarını tahliye ediyor

Diyarbakır'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 304 kişilik 152 ekip sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin tespit çalışmasından sonra depremzedeler orta, ağır hasarlı ve acil yıkımına karar verilen binalardan ve yapıların altındaki iş yerlerinden eşyalarını tahliye ediyor.

Depremzedeler, merkez Yenişehir ve Bağlar ilçesindeki bazı binaların çevrelerine kurulan nakliye asansörleriyle hasar gören evlerinden eşyalarını kamyonlara yüklüyor.

- "Yaralarımızı milletçe birlikte saracağız"

Merkez Bağlar ilçesi Lefkoşa Caddesi'ndeki evinden eşyalarını tahliye eden Abdullah Güneş, AA muhabirine, deprem anında evde bulunduklarını, büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.

Depremin etkisi biter bitmez ailece evden ayrıldıklarını ifade eden Güneş, depremde binalarının ağır hasar gördüğünü belirtti.

Eşyalarını tahliye etmeye çalıştıklarını anlatan Güneş, "Birçok ilimizde hasar oluştu. Deprem nedeniyle illerimizde can kayıpları oldu. Büyük bir afet yaşadık, Allah yardımcımız olsun. Şu anda ailemle beraber camide kalıyoruz, zor durumdayız. Yaralarımızı milletçe birlikte saracağız." dedi.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde babası ve ağabeyinin eşyalarını tahliye eden Aziz Vural ise ilk deprem esnasında kırsalda olduğunu, merkezdeki evine geldiğinde ikinci zelzeleye yakalandıklarını söyledi.

Tahliye ettikleri eşyaları müstakil eve ve depolara bırakacaklarını dile getiren Vural şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da fazla yıkım yok ama çok ağır hasarlı binalar var. Çoğu kişi taşınıyor müstakil evlere gitmeye çalışıyor. Çok şükür bizim gidecek yerimiz var. İmkanımız yok yardım bekliyoruz, ancak öncelikli insanlar var. Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi illerimize ilk önce yardımlar gitsin, biz sonra da kendi derdimize bakarız. Tek yürek olacağız inşallah."

İş yeri sahibi Rıdvan Kaymak da depremde eşyalarının hasar gördüğünü, iş yerinin bulunduğu binanın ağır hasarlı olması nedeniyle sağlam kalan eşyalarını tahliye ettiklerini anlattı.

Kaymak, "İş yerinde sağlam kalan eşyaları da taşıyacağız ancak nereye götüreceğimizi bilmiyoruz. Herkese geçmiş olsun. Yaraların sarılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Evindeki eşyaları taşıyan Ayten Kızıltoprak da Kürtçe, evlerinin hasar gördüğünü, zor durumda kaldıklarını, 29 yıldır oturduğu binayı boşaltmak zorunda kaldığını dile getirdi.