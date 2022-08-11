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Diyarbakır'da 'Eren Abluka-33 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1054 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Narko Terör Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:47
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-33 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-33 (Hani/Birlik-Akçayurt) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Narko Terör Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1054 personel görev aldı.

Operasyonun ilk gününde Diyarbakır Hani ilçesi Birlik ve Akçayurt mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 51 ayrı noktada arama-tarama faaliyeti yapıldı. Bu aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 360 bin TL tutarında; 21,2 kilo toz esrar, 1 milyon 773 bin 450 kök kenevir bitkisi ile 200 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi. 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırEren Abluka33 Narko Terör OperasyonuTerörTeröristOperasyonUyuşturucuNarkotikPolisJandarma
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