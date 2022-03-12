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Diyarbakır'da 'Eren Kış-31 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 1130 personelle 'Eren Kış-31 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu'nun başlatıldığı açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2022 Cumartesi 10:47
Diyarbakır'da 'Eren Kış-31 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1130 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak devam edeceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTerörörgütTeröristOperasyonIçişleri Bakanlığı
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