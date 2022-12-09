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Diyarbakır'da lüks otomobile çarpan araç yandı: 2 yaralı

DİYARBAKIR'da, lüks otomobile çarpan otomobil, motor kısmından yandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

09 Aralık 2022 Cuma 11:01
Diyarbakır'da lüks otomobile çarpan araç yandı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DL 3604 plakalı otomobil, 07 CTN 76 lüks otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, motor kısmından alev alırken, lüks araç ise savrularak yol kenarında durdu. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırOtomobilYangınYaralı
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