Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.256,37
ALTIN
1.174,81
DOLAR
18,82
STERLİN
23,35
EURO
20,55
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6...
DSİ'den satılık tarım arazileri
DSİ'den satılık tarım arazileri
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik...
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...

Diyarbakır'da villalardan hırsızlık yapan şebeke çökertildi

Diyarbakır'da şüphe çekmemek için kiraladıkları lüks araçlarla uzun süredir sahiplerince kullanılmayan villalardan hırsızlık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

26 Ocak 2023 Perşembe 11:20
Diyarbakır'da villalardan hırsızlık yapan şebeke çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Huzur Alan Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da "Barkod" adıyla bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda çok sayıda sabıka kaydı ve haklarında arama kararı bulunan D.F, S.F, A.T, D.K. ve S.T. yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
Lüks villaların bulunduğu siteleri hedef almışlar
Yapılan incelemede, hırsızlık çetesinin şüphe çekmemek için lüks araç kiralayarak villaların bulunduğu siteleri hedef aldığı tespit edildi.
Villa sahiplerinin uzun süre evlerine gelmemelerini fırsat bilen şüphelilerin, geceyi evde geçirdikleri, marketten alışveriş yaparak, yemek yedikleri belirlendi.
Hırsızların evde bıraktığı market poşetinin izi sürülerek, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Evde bırakılan yiyecek ambalajının barkodunu da inceleyen ekipler, alışveriş yapan şüphelileri tespit etti.
Düzenlenen operasyonda villalardan çalınan mağdurlara ait antika eşyalar, saatler ve altınlar ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırVillaHırsızHırsızlıkşebeke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da otomobilde 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da otomobilde 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de 24 kilogram esrar ele geçirildi
Mersin'de 24 kilogram esrar ele geçirildi
Aydın'da halk otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Aydın'da halk otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans