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Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra bir kadın sağ çıkarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından 72 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

09 Şubat 2023 Perşembe 05:23
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra bir kadın sağ çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Merkez Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı.
AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından Yazgül Çaçan depremden 72 saat sonra sağ çıkarıldı.
Yaralı çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBağlarDepremKurtarma
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