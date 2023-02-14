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Diyarbakır'da yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasar gören 9 katlı bina yıkımı sürerken çöktü.

14 Şubat 2023 Salı 11:30
Diyarbakır'da yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü 

Merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Altın Kaya Apartmanı'nın bazı bölümleri 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.
Depremlerin ardından boşaltılan binanın çökme riskinin bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.
Yanındaki iki binanın da tedbir amacıyla boşaltılmasının ardından iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde hasarlı binanın yıkımına başlandı.
Yıkımı süren bina bir süre sonra çöktü.
İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBağlarDepremBinaYıkımçökme
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