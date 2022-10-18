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DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi boÅŸaltÄ±lÄ±yor; tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler nakledildi

CUMHURBAÅžKANI Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "GeÃ§miÅŸte uzunca bir dÃ¶nemÂ adÄ± zulÃ¼mle, iÅŸkenceyle, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muameleyle anÄ±lan DiyarbakÄ±r Cezaevi'ni yakÄ±nda boÅŸaltÄ±yor, kÃ¼ltÃ¼r merkezi olarak hizmete sunuyoruz" sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±ndaÂ tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler baÅŸka cezaevlerine nakledilirken, kalan bazÄ± eÅŸyalarÄ±n taÅŸÄ±nma iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

18 Ekim 2022 SalÄ± 14:20
DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi boÅŸaltÄ±lÄ±yor; tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler nakledildi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r'a 9 Temmuz 2021'de yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretteÂ BaÄŸlar ilÃ§esindeki DiyarbakÄ±r E Tipi KapalÄ± Cezaevi'ne yÃ¶nelik, "GeÃ§miÅŸte uzunca bir dÃ¶nemÂ adÄ± zulÃ¼mle, iÅŸkenceyle, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muameleyle anÄ±lan DiyarbakÄ±r Cezaevi'ni yakÄ±nda boÅŸaltÄ±yor, kÃ¼ltÃ¼r merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, bu konuda gerekli hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n bu sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, sona gelindi. Bu kapsamda tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler baÅŸka cezaevlerine nakledilirken, kalan bazÄ± eÅŸyalarÄ±n taÅŸÄ±nma iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

5 YIL KALDIÄžI CEZAEVÄ°NÄ° ANLATTI

DiyarbakÄ±r Cezaevi'neÂ 1982'de girdiÄŸini, burada 5 yÄ±l kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yazar Bayram Bozyel (61), "TÃ¼rkiye tarihinde Ã§ok Ã¶nemli bir hafÄ±za merkezi. DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde denenmemiÅŸ iÅŸkence yÃ¶ntemleri uygulandÄ±. Akla ve hayale gelmeyecek iÅŸkenceler uygulandÄ±. 1982 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda girdim, 1987'ye kadar cezaevinde kaldÄ±m. BugÃ¼n bir adÄ±m atÄ±ldÄ±. Bu adÄ±mÄ± olumlu buluyoruz ama bunun sonucunu da gÃ¶rmek istiyoruz. Buradaki uygulamalarÄ± ve yaÅŸanÄ±lanlarÄ± diri tutacak, ders niteliÄŸinde olacak ÅŸekilde gelecek nesillere aktarÄ±lacak bir mekanizma ile merkeze dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼rse mutluluk duyarÄ±z" dedi.

'40 AYIMI BURADA GEÃ‡Ä°RDÄ°M'

DiyarbakÄ±r Cezaevi'neÂ 2018'in Nisan ayÄ±ndaÂ giren Hasip AydÄ±n (45), "40 ayÄ±mÄ± burada geÃ§irdim. Ä°yisiyle, kÃ¶tÃ¼sÃ¼yle, acÄ±sÄ±yla ve tatlÄ±sÄ±yla burayÄ± yaÅŸadÄ±k. Hem iyi hem de kÃ¶tÃ¼. BurasÄ±, baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na farklÄ± bir hayat. Ä°Ã§eride Ã¶yle acÄ±lar veya sevinÃ§ler yaÅŸanÄ±yor ki; anlatÄ±lmaz, yaÅŸanÄ±r. Bu zamanda kim diyorsa; iÅŸkence, dÃ¶vme veya baÅŸka ÅŸeyler var, hepsi yalan. Bir dÃ¶nem iÅŸkenceler yapÄ±ldÄ±. O dÃ¶nemde Ã§ok acÄ±lar yaÅŸanÄ±ldÄ±" diye konuÅŸtu.

Bu arada BartÄ±n'daki maden faciasÄ± nedeniyle ErdoÄŸan'Ä±n ertelenen DiyarbakÄ±r ziyareti, 23 Ekim'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek. ErdoÄŸan'Ä±n ziyarette, DiyarbakÄ±r E Tipi KapalÄ± Cezaevi'ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapmasÄ± bekleniyor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaÅŸkanÄ±Recep Tayyip ErdoÄŸanDiyarbakÄ±rDiyarbakÄ±r CezaeviDiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi
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