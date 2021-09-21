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Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde sokakları gezen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, vatandaşlarla sohbet etti. Sorunları ve talepleri dinleyen Aşkın "Yavrularımızı terörden ve uyuşturucudan kurtaracağız. Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2021 Salı 13:49
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Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yaklaşık 2 ay önce göreve başladığı kentte vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor. Dün gece Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki sokakları gezen Aşkın, vatandaşlarla sohbet etti. Özellikle gençler ve çocuklarla ilgilenen Aşkın, uyuşturucunun zararlarını anlatarak, isteyenlere forma sözü verdi. 

'GÖRECEKSİNİZ Kİ HEP BURADA OLACAĞIZ'

Vatandaştan da destek isteyen Aşkın "Göreceksiniz ki, hep burada olacağız. Yavrularımızı terörden ve uyuşturucudan kurtaracağız. O sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz. Sizlere güveniyoruz ve hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Çocuklar da gençler de uyuşturucuya bulaşmasın diyerek buralarda olacağız" dedi. Daha sonra bir taksi durağına uğrayan Aşkın, sürücülerden kurallara uymaları yönünde hassasiyet göstermelerini, terör olayları ve uyuşturucu maddeyle mücadelede kendilerine destek olmalarını istedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBağlarEmniyet MüdürüHüseyin Aşkın
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