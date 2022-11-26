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Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 35 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3’ü ağır 35 kişi yaralandı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:29
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 35 yaralı

Kaza, Bismil ilçesi Yuvacık köyü girişinde meydana geldi. Siirt’ten yolcularını aldıktan sonra Yalova’ya doğru yola çıkan Y.İ., iddiaya göre, önüne çıkan araca çarpmamak için 16 ASR 703 plakalı ve Kamil Koç firmasına ait otobüsle manevra yapmak isterken kontrolü kaybetti. Otobüs, yolun kenarına devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Sıkışan bazı yolcular, ekiplerin ortak çalışmasıyla otobüsten çıkarıldı. 3’ü ağır 35 yaralı, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı kapanırken, ekipler de kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Y.İ.'nin kaza yerinde jandarmaya "Köy girişinde önüme çıkan transite çarpmamak için direksiyonu kırdım" dediği öğrenildi. 

KAZA ANI KAMERADA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3’ü ağır 35 kişinin yaralandığı kaza anının kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ters yönden yola çıkan, 21 BK 325 plakalı ve arkası açık aracın yola girdiği ve şoförünün çarpmamaya çalıştığı yolcu otobüsünün yana yattığı, anlar görüntülerde yer aldı. 

DHA

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DiyarbakırBismilKazaTrafik KazasıOtobüsYolcu Otobüsü
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