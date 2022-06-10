'Dobo Metin' cinayetinin altından Camgöz çetesi çıktı

Olay, 4 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Göztepe'den Konak'a giden, 'Dobo Metin' lakaplı Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz'un (53) içerisinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, başka bir araçtaki kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Arslan ve Oğuz, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahale sonrası Arslan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Arslan hastanede hayatını kaybetti, Mehmet Ali Oğuz'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞI YENER EDİS DE ÖLDÜRÜLDÜ

Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı M.D. ve A.Y.'nin düzenlediğini belirledi. Bu kişilerin organize suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün adamları olduğu da belirlendi. Ayrıca Arslan'la Camgöz çetesi arasında bir borç meselesi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin saldırı sırasında kullandıkları aracın da çalıntı olduğu, İstanbul'dan Ş.A. adındaki bir kişi tarafından getirildiği ve daha sonra sahte plaka takıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.D. ile A.Y.'nin önce Karşıyaka, sonra Çiğli'de bir evde saklandıklarını tespit etti. Soruşturma sürerken, silahlı saldırıdan 2 gün sonra Metin Arslan'ın arkadaşı berber Yener Edis de öldürüldü. Ekipler, saldırı ile cinayet arasında bir bağlantı olabileceğini düşünerek araştırmasını genişletti. Ekipler, bu cinayeti de M.D.'nin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

'KORONALI HASTA VAR'

Şüphelilerin, İstanbul'dan özel bir ambulans çağırdığı ve bu ambulansla kaçtığı belirlendi. Daha sonra 2 şüpheli, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin yol boyunca polis ve jandarma çevirmelerinde 'Koronavirüslü hasta taşıyoruz' dedikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca kullandıkları uzun namlulu silah ve tabancaları bir dağa gömdükleri tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

M.D. ile A.Y.'nin yanı sıra soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım eden F.A., E.A., acil tıp teknisyenleri U.Ç., A.Ç., B.Ö. ile ambulansı gönderen H.Y.'nin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul'dan çalıntı aracı getiren şüphelilerden Ş.A.'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. 13 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi, diğer 4 kişi ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi.