Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,910.41
ALTIN
786.58
DOLAR
13.72
STERLİN
18.23
EURO
15.57
15 Adet İşçi İstihdam Edilecek 
15 Adet İşçi İstihdam...
İTÜ 54 Öğretim Üyesi Alıyor 
İTÜ 54 Öğretim Üyesi...
Bingöl Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi Alıyor
Bingöl Üniversitesi 24 Öğretim...
500 sözleşmeli personel alınacak
500 sözleşmeli personel alınacak

Doğu Anadolu buz kesti; Göle’de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

DOĞU Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu. Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 26.4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Aralık 2021 Cumartesi 14:46
0 Okunma
Doğu Anadolu buz kesti; Göle’de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk havaya hayatı olumsuz etkiledi. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 26,4 derece olarak ölçüldüğü Ardahan Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan merkezde en düşük sıcaklık eksi 20,3, Hanak ilçesinde eksi 20,1 Çıldır'da eksi 18,4 olarak ölçüldü.

Meteoroloji verilerine göre dün gece bölgedeki il merkezi ve bazı yerleşim birimlerinde en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Ağrı merkez eksi 13,2, Hamur eksi 15,1, Taşlıçay eksi 14,2, Erzincan merkez eksi 6,5, Tercan eksi 10,7, Erzurum merkez eksi 15, Aşkale eksi 18,6, Tekman eksi 18,4, Iğdır eksi 4,6, Aralık eksi 7,9, Muş eksi 1,8, Malazgirt ise eksi 10,3.

GÖLE BUZ KESTİ

Ardahan kent merkezinde vatandaşlar araçlarını sardıkları battaniyelerle korumaya çalıştı. En düşük sıcaklığın ölçüldüğü Göle'de ise hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlar evde kalmayı tercih etti. İş yerlerini açan vatandaşlar ise gece gündüz soğuk havanın bölgeyi etkilediğini söyledi.

ERZURUM'DA HAVUZLAR DONDU

Ardahan'dan sonra bölgenin en soğuk kenti olan Erzurum'da süs havuzları dondu, ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı’ndaki havuzun yüzeyi yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakasıyla kaplandı. Soğuklar nedeniyle araçlarını güçlükle çalıştıran sürücüler, camları kaplayan buzu kazımak zorunda kaldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKarKışSoğukBuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
Gülistan’ın ablası: 700 gündür gözümüze uyku girmiyor, artık kardeşimi bulun
Gülistan’ın ablası: 700 gündür gözümüze uyku girmiyor, artık kardeşimi bulun
Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı
Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans