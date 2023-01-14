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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü

14 Ocak 2023 Cumartesi 10:27
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresinde buzlanma meydana geldi.
Araçların camları, kaldırım ve yollarda yer yer buz tuttu.
- Ardahan
Ardahan'da da dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklığın gece sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü kentte, soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Bazı ev ve iş yerlerin camları buz tuttu.
- Ağrı
Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Gece sıcaklığın sıfırın altında 12,5 derece kaydedildiği kentte, araç camları buz tuttu, Murat Nehri ve dereler de dondu.
- Kars
Hava sıcaklığının sıfırn altında 14,3 ölçüldüğü Kars'ta, birçok sulak alan dondu. 
Kars çayının büyük bölümünün donmasıyla yaban ördekleri bölgeden göç etti.
Akyaka ilçesinde soğuk hava ve kar etkili oldu. Gece etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
Gece sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü ilçede, sabah sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. 
Sarıçam ormanları, bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Sürücülerden Hacı Yıldız, AA muhabirine, kar yağmadığı için havaların soğuk gittiğini belirterek, "Hava sıcaklıkları 18 dereceye kadar düşüyor. Geceleri arabalarımızı zor çalıştırıyoruz. İnşallah yakın zamanda kar yağar." dedi. 
- Tunceli 
Tunceli’de ise soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece kaydedildiği kentte, dereler kısmen buz tuttu.
Yüksek rakımlı dağların zirvelerinde sis oluştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKarKışDonSoğukErzurumAğrıKarsArdahanTunceli
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