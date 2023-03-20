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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:24
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve sis yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde etkili olan hafif kar nedeniyle yüksek kesimler ile araçlar, ağaçlar ve bankların üzerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da yüksek kesimler karla kaplandı.

Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası'nda da kar yağışı etkisini gösterdi.

Tunceli

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı.

Kar nedeniyle sürücüler, Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde ilerlemekte zorlandı.

Ekipler, kara yolunda ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışması yaptı.

Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de kar yağışı yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Yağışın ardından ekipler küreme çalışması yaptı.

Kars

Kars'ta da aralıklarla etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle, Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yolunda bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde ise kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Bitkiler ve ağaçların karla kaplandığı ilçede vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışına sevinen çocuklar okul bahçesinde kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Göçmen kuşlar da ağaç ve bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKar Yağışı
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