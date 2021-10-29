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Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı 

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, içerisinde Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının bulunduğu midibüs şarampole devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 doktor hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ekim 2021 Cuma 09:17
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Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı 

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde meydana geldi. Samsun'dan Adıyaman'a Doğu gezisine katılan çağlık çalışanlarının bulunduğu N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar Kangal ve Sivas’taki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasKangalGeziSağlıkçıDoktorMinibüsKazaTrafik Kazası
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