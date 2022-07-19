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DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa’da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

19 Temmuz 2022 Salı 12:01
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul’un kontrolünü kaybettiği 16 HK 834 plakalı otomobili, metro hattının duvarına çarptı. 3 çocuk babası Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DSP GENEL BAŞKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüseyin Kul için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal mesajında, “Değerli büyüğüm, tepeden tırnağa ‘insan’, emekçi ve üretici, örnek bir DSP'li, G. Bşk. Yrd. ağabeyimiz Hüseyin Kul'u elim bir trafik kazasında kaybettik. Üzüntümü tarif edecek cümle kuramıyorum. Kederli ailesine ve DSP camiasına sabır, metanet, başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demokratik Sol PartiDSPHüseyin KulBursaKazaTrafik KazasıVefat
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