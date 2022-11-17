Durdurulan minibÃ¼ste 10 tabanca ele geÃ§irildi; 2 gÃ¶zaltÄ±

Motosikletle devriye atan Yunus polisleri, ÅŸÃ¼phelendikleri 55 AAK 869 plakalÄ± minibÃ¼sÃ¼, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi Ä°lyaskÃ¶y Mahallesi'nde durdurdu. MinibÃ¼ste yapÄ±lan aramada 10 tabanca, namlu, dipÃ§ik, 5 ÅŸarjÃ¶r, 102 mermi ve kavanozda bir miktar uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi. El konulan silahlar, incelenmek Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. MinibÃ¼steki R.A. ve A.V.K., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. R.A.'nÄ±n 'yaÄŸma' suÃ§undan 6 yÄ±l 9 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunduÄŸu ve arandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžÃ¼phelilerin, emniyetteki sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.