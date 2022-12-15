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Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü; kaza anı kamerada

BURSA’da önündeki otomobili geçmeye çalıştığı sırada Abdullah Cabi’nin (26) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir fabrikanın duvarına çarptı. Cabi ve yanında bulunan Aysun T.'nin (23) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

15 Aralık 2022 Perşembe 02:41
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü; kaza anı kamerada

Kaza, saat 23.45 sıralarında Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Cabi yönetimindeki 16 AEM 596 plakalı otomobil, Göl istikametinde önünde seyir halindeki bir başka otomobili solladığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Cabi’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir fabrikanın duvarına çarpıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cabi ile otomobilde bulunan Aysun T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Cabi'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; Cabi’nin kullandığı otomobilin önünde seyir halinde olan 77 DS 515 plakalı otomobili solladıktan sonra kontrolden çıktığı ve fabrikanın güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin önündeki duvara çarparak, takla attığı görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOrhangaziKazaTrafik KazasıÖrnekköy Mahallesi
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